Эксперты прокомментировали появление в Киеве "зеленого коридора"

О его "открытии" объявили 28 февраля.

В Украине открыли "зеленый коридор" для беженцев по трассе Киев-Васильков. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", таким образом российская сторона показывает, что хочет минимизировать потери среди мирного населения.

Отмечается, что "зеленый коридор" возможен, когда в нем не стреляют обе стороны. Эксперты указали на то, что сейчас по Киеву бродят группы группы территориальной обороны. Эти люди не обучены и напуганы, а потому могут принять своего согражданина за российского диверсанта. В худшем случае, это еще и бывшие преступники, обратили внимание эксперты.

Подтвердить создание "зеленого коридора" на данный момент должна Украина. А его киевская часть должна контролироваться ВСУ, а не малопонятными ополченцами. Только это позволит беженцам более-менее безопасно покинуть город. поделились мнением авторы Telegram-канала.

Фото: Instagram / @tatyana_kurganskaya_coach