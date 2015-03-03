Таможенники изъяли у россиянки в Пулково часы с возможной стоимостью более 60 тысяч долларов

Цену установит таможенная экспертиза.

Гражданка России приехала из США через Турцию в Петербург и пыталась провезти через "зеленый" коридор дорогие часы, инкрустированные камнями с логотипом PATEK PHILIPP. Таможенники изъяли незадекларированный товар, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По словам женщины, она получила часы в подарок, и не знает их стоимость. Ранее во время прохождения таможенного контроля она заявила, что у нее нет товаров, которые подлежат обязательному таможенному декларированию.

Таможенники решили назначить экспертизу, так как цена неизвестна. Стоимость аналогичных изделий составляет более 60 тысяч долларов.

Гражданам напомнили, что через "зеленый" коридор можно провозить вещи, купленные для личного пользования, чья стоимость не превышает 10 тысяч евро.

Фото: СЗТУ