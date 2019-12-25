Петербуржцам назвали главные правила правильного питания

Медики рекомендуют отказаться потребления консервов, полуфабрикатов, копченостей и промышленных соков.

В неделю популяризации здорового питания петербуржцам рассказали, как улучшить настроение, снизить уровень стресса, контролировать свой вес с помощью здорового питания. Рекомендации опубликовали в tg-канале Городского центра медицинской профилактики.

Важно есть 5-6 раз день в одно и то же время. Нельзя пропускать завтрак. Ужинать можно максимум за два часа до сна.

Медики рекомендуют отказаться потребления консервов, полуфабрикатов, копченостей и промышленных соков. Нужно есть только свежие и свежезамороженные продукты.

Необходимо пересмотреть свой рацион. Он должен включать минимум 400 граммов фруктов или овощей. Отметим, что картофель не входит в этот список. Организму необходимо три столовых ложки масла в день, в большем количестве жиры вредны. Сахара можно менее 50 граммов в сутки, соли — менее 5 граммов.

Ранее на Piter.tv: стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге превысила 6 тыс. рублей.

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