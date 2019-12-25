Стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге превысила 6 тыс. рублей

Минимальный месячный набор продуктов на одного человека в среднем по России оценивается в 5,8 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года стоимость продуктовой корзины в РФ продолжила расти в цене: её стоимость увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Руспродсоюз", которые передаёт ТАСС.

Таким образом, минимальный месячный набор продуктов на одного человека в стране оценивается в 5,8 тысяч рублей. В Москве такая продуктовая корзина обойдётся в 6,9 тыс. рублей, в Северной столице – в 6,4 тыс. рублей.

Напомним, что в состав минимальной продуктовой корзины на месяц входят 33 позиции, в том числе, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи. Наиболее дорого все эти продукты стоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области (15,1 тыс. и 10,8 тыс. рублей соответственно). Наиболее доступными продуктовые корзины на месяц оказались в Белгородской области и в Мордовии (4,7 тыс. рублей).

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Фото: Piter.TV