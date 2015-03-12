В Лодейном Поле реконструировали здание школы №68

Здание стало почти в два раза больше: его площадь увеличилась с 5 до 8,5 тысяч квадратных метров.

Комитет по строительству Ленинградской области привёл здание школы № 68 в Лодейном Поле в порядок.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, разрешение на ввод выдал региональный Госстройнадзор. В школе переделали внутреннюю планировку, заменили старые коммуникации, обновили фасад и крышу. Появилась новая пристройка – с просторным актовым залом и центром консультирования. Здание стало почти в два раза больше: его площадь увеличилась с 5 до 8,5 тысяч квадратных метров.

Мы последовательно приводим в порядок социальную инфраструктуру: за последние пару лет обновили школу, расселили аварийное жильё, построили современный дом культуры с лучшим концертным залом в области. Но это только начало. Сейчас разрабатываем мастер-план развития города. Евгений Барановский, зампред Правительства Ленинградской области

Ранее в Петербурге Александр Беглов утвердил правительственное постановление Санкт-Петербурга о вложении бюджетных инвестиций в покупку нежилого здания, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Валдайская улица, дом 18, корпус 1. Предполагается, что в новом здании разместится школа № 686 Пушкинского района, рассчитанная на обучение 1925 школьников.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти