Здание Удельной больницы в Красном Селе отреставрируют по программе "Рубль за метр"

Объект входит в перечень региональных памятников культурного наследия.

Первые аукционы 2025 года в рамках петербургской программы "Рубль за метр" состоятся 18 февраля. Участникам торгов предстоит побороться за право долгосрочной аренды главного здания бывшей Удельной больницы вместе с прилегающим палисадником и ограждением в Красном Селе. Объект входит в перечень региональных памятников культурного наследия, сообщает пресс-служба Смольного.

Срок подачи заявок завершится 16 февраля. Первоначальная ставка аукциона установлена на уровне 199 тысяч рублей в месяц. Когда будущий собственник выполнит предусмотренные законом реставрации и реконструкции, аренда будет исчисляться по специальной пониженной ставке – всего рубль за каждый квадратный метр площади.

Глава города Александр Беглов выразил уверенность в перспективности программы: "Программа "Рубль за метр"" наглядно подтверждает свою эффективность, позволяя сохранять ценные объекты культурного наследия Петербурга. Уже выполнены масштабные проекты восстановления исторических зданий, и мы видим большой интерес бизнеса к участию в сохранении уникальной исторической застройки".

Главное здание госпиталя выполнено по индивидуальному проекту известного архитектора Христиана Мейера. Оно представляет собой одноэтажное деревянное строение необычной Т-образной формы, построенное специально для нужд больницы в середине XIX века. Этот проект стал последней работой Мейера и одним из немногих сохранившихся до наших дней примеров его творчества. Госпиталь был оснащён новейшими технологиями своего времени: водяным отоплением, хорошим водоснабжением и качественной системой вентиляции. В нём располагались два отделения на 15 коек, предназначавшиеся для бесплатного лечения крестьян окрестных волостей, служащих местной администрации и военнослужащих зимнего лагеря.

Впоследствии, уже в советское время, больница продолжала функционировать как городская лечебница, принимая пациентов местного региона. Только несколько лет назад заведение окончательно прекратило медицинскую деятельность.

Городская инициатива "Рубль за метр", запущенная в 2018 году, позволяет привлекать инвестиции в восстановление архитектурных памятников Петербурга. Благодаря ей уже отреставрированы такие важные памятники, как Александровские ворота Охтинских пороховых заводов и особняк Колобовых на Петроградской стороне. Ещё тринадцать значимых объектов ожидают завершения ремонта и возвращения к полноценной жизни.

Фото: Правительство Петербурга

