Здание Покровской больницы на Большом проспекте В.О. восстановят по программе "Рубль за метр"

Власти Петербурга заключили долгосрочное соглашение с компанией ООО "МПК ФОРМИ" в рамках городской программы "Рубль за метр". Цель договора — реставрация и восстановление исторического памятника архитектуры, расположенного на Васильевском острове. Речь идет о здании бывшей амбулаторной клиники и ремесленного приюта Покровской общины сестёр милосердия общей площадью 3 418,4 кв.м.

По условиям контракта, ООО "МПК ФОРМИ" обязано завершить полную реконструкцию здания в семилетний срок. По завершении всех восстановительных мероприятий и сдачи объекта по актам выполненных работ, предприятие получит право дальнейшей эксплуатации строения по льготному тарифу аренды — всего лишь один рубль за каждый квадратный метр ежегодно.

Эта инициатива является частью масштабной стратегии сохранения архитектурного наследия, включённой в программу "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года". Компания-арендатор должна обеспечить комплексную реставрацию сооружения и создать условия для размещения современной медицинской инфраструктуры внутри обновлённого комплекса.

Здание было построено в период 1909–1910 годов известным архитектором Карлом Кохом в популярном тогда стиле модерн. Изначально оно предназначалось для учреждений Покровской общины сестёр милосердия. Впоследствии здесь располагался медицинский корпус Покровской больницы, активно функционировавший даже в тяжёлые дни Блокады Ленинграда, обеспечивая жизненно необходимую помощь бойцам и мирным жителям.

