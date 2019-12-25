За полгода суды Петербурга приняли 125 заявлений об оспаривании отцовства

Статистика прошлого года показывает, что всего поступило 211 аналогичных заявлений, из которых 160 были рассмотрены.

За первое полугодие в районные суды Петербурга было направлено 125 заявлений об оспаривании отцовства, из которых уже рассмотрено 13. Согласно данным руководителя Объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой, опубликованным в её Telegram-канале, десять исков подтвердили отсутствие биологического родства между заявителями и детьми, следовательно, требования удовлетворили.

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Статистика прошлого года показывает, что всего поступило 211 аналогичных заявлений, из которых 160 были рассмотрены. Полностью отцовство подтверждено лишь в пяти случаях, ещё в 17 ситуациях истец признан отцом хотя бы одного ребёнка, тогда как в подавляющем большинстве случаев — 138 делах — отец юридически не является родным ребенку.

В течение 2023 года судебные инстанции рассмотрели 152 дела подобного характера. Установлено, что кровное родство имеется у 14 заявителей, ещё семь мужчин признаны родителями хотя бы одного ребёнка, остальные же случаи показали отрицательные результаты генетической экспертизы.

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Фото: Piter.TV