  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга выяснит, как мужчина 30 лет скрывал второй брак от своей жены
Сегодня, 12:50
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга выяснит, как мужчина 30 лет скрывал второй брак от своей жены

0 0

Истец просит признать брак недействительным и аннулировать актовую запись.

Смольнинский районный суд Петербурга разберется в семейной драме местной жительницы, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 23 июня. 

Женщина вышла замуж за супруга в 1996 году, он поменял фамилию на ее. В этом году петербурженка решила взять ребенка на воспитание, однако преградой стал возлюбленный. В 1993 году в отношении него возбуждалось уголовное дело за умышленное преступление против жизни и здоровья, а на момент заключения их брака мужчина был женат на другой. 

Истец просит признать брак недействительным и аннулировать актовую запись. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка проиграла суд о переносе эмбрионов после смерти мужа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: брак, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии