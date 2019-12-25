Суд Петербурга выяснит, как мужчина 30 лет скрывал второй брак от своей жены

Истец просит признать брак недействительным и аннулировать актовую запись.

Смольнинский районный суд Петербурга разберется в семейной драме местной жительницы, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 23 июня.

Женщина вышла замуж за супруга в 1996 году, он поменял фамилию на ее. В этом году петербурженка решила взять ребенка на воспитание, однако преградой стал возлюбленный. В 1993 году в отношении него возбуждалось уголовное дело за умышленное преступление против жизни и здоровья, а на момент заключения их брака мужчина был женат на другой.

Истец просит признать брак недействительным и аннулировать актовую запись.

Ранее на Piter.TV: петербурженка проиграла суд о переносе эмбрионов после смерти мужа.

Фото: Piter.TV