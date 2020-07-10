Спасатели Ленобласти нашли потерянного родственниками рыбака

В Ленинградской области спасатели вытащили рыбака, который перестал выходить на связь. О пропаже сообщил родственник.

Утром в пятницу, 14 июля, спасатели поисково-спасательного отряда Приозерск поступила заявка от родственника рыба о пропаже. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Потерянный мужчина вышел на рыбалку на озеро Вуокса еще в четверг, 13 июля. Тогда он и перестал выходить на связь. Спасатели отряда провели поисковые работы и обнаружили, а потом передали родственникам.

В службе напомнили о том, что рекомендуется, уходя на рыбалку, предупреждать об этом родных и близких и брать с собой полностью заряженный телефон.

Ранее сообщалось, что Спасатели Ленобласти достали собаку из вентиляции.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти