Спасатели Ленобласти достали собаку из вентиляции

Спасатели Ленинградской области в очередной раз спасли хвостатого друга. Собака застряла в вентиляции.

Ночью в пятницу, 14 июля, спасатели из поисково-спасательного отряда Лодочного Поля получили информацию о застрявшей в вентиляции собаке. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Собака находилась в вентиляционном отверстии одного из жилых домов в Лодейном Поле. По словам заявительницы, собака погналась за кошкой и застряла в вентиляционном отверстии, животное проживает во дворе, а подкармливают его местные жители.

Спасатели достали собаку и отпустили дальше на волю.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе открывается кинологическая площадка.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти