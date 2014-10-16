В Петроградском районе открывается кинологическая площадка

В прошлом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге было построено семь кинологических площадок.

В Петроградском районе Петербурга на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы открывается кинологическая площадка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Входная зона на площадку защищена дополнительным ограждением – для безопасности прохожих и самих четвероногих питомцев, чтобы животные не выбегали на дорогу.

На площадке сделали мощение, обновили газоны, устроили набивное покрытие. Для вертикального озеленения оборудовали шпалеры с диким виноградом. Также на площадке установлены тренажеры для дрессировки домашних питомцев.

В прошлом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге было построено семь кинологических площадок.

Также на данный момент в Петербурге идет строительство первого городского приюта для животных.

Фото: Смольный