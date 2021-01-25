В Петербурге идет строительство первого городского приюта для животных

В приюте смогут разместить 200 собак и 100 кошек.

В Металлострое идут проектно-изыскательские работы по сооружению первого городского приюта для бездомных животных. Об этом рассказали сегодня, 23 июня, в Комитете по строительству Петербурга.

В приюте смогут разместить 200 собак и 100 кошек. Бюджет проекта составляет 500 млн рублей. На пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной политике Петербурга в сфере обращения с животными, заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков сообщил детали плана.

Это большой комплекс зданий, связанный с размещением животных, где есть зона карантина, есть большая зона размещения, есть зона, где размещается обслуживающий персонал порядка 25 человек. Есть все необходимые условия, связанные с содержанием животных, помывочная. Также помещения для знакомства будущих владельцев с животными. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

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Видео: Piter.TV