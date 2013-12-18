Сейчас все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес.

Тюлени Дамбик, Пасха и Выборгуша вернулись в Балтийское море. Выпускной тюленят, которые успешно завершили реабилитацию в Центре оказания помощи морским млекопитающим прошел в Желтой бухте. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга.

Дамбика нашли на территории дамбы. Сильно исхудавшего серого тюлененка доставили на территорию Водоканала в поселке Репино. Вес его был всего 15 кг, что почти в 3 раза меньше нормы. Выборгушу заметили местные жители в Выборге. Малышка весила всего 11 кг. Пасху специалисты нашли в пасхальную ночь на Ласковом пляже. Самочка весила всего 13 кг.

Сейчас все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес (Дамбик – 51 кг, Выборгуша – 37 кг, Пасха – 35 кг), чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.

В специализированном Центре помощи морским млекопитающим остались проходить реабилитацию шесть ладожских кольчатых нерп.

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Фото и видео: Водоканал