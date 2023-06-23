Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на проект.

В Кронштадте планируют построить приют для бездомных животных почти за 46 млн рублей. Конкурс на проект уже объявлен комитетом по госзаказу Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции.

Учреждение хотят построить рядом с КАД, в той части, где располагаются кронштадтские очистные сооружения. согласно проекту, приют сможет содержать одновременно 150 собак и 50 кошек. Работать в нём смогут 20 сотрудников.

Стоит отметить, что приют для животных будет состоять из двух зданий. На территории будет ветеринарный пункт, карантинный корпус, склад, административное здание и площадка для выгула собак. Знакомить животных с потенциальными хозяевами будут в отдельном помещении.

Ранее Piter.TV сообщал, что уже в следующем году начнется строительство городского приюта для животных в посёлке Металлострой.

Фото: Piter.TV