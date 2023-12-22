В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных

Из пламени спасены 300 кошек и 200 собак.

Возгорание зафиксировано на территории приюта для бездомных животных, размещенном в Южно-Сахалинске в субботу, 20 января. Соответствующей информацией поделились представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что пламя распространилось на северный ряд вольеров с животными. Из помещений специалисты смогли эвакуировать около 200 собак и порядка 300 кошек.

Получили информацию о пожаре в приюте "Пес и кот". На месте работают пожарные бригады. Держим ход тушения пожара на контроле. пресс-служба местной мэрии

Сейчас на месте происшествия работают вице-мэр Алексей Римша и сотрудники управления мониторинга городского хозяйства, занимающиеся вопросами безнадзорных животных. В случае необходимости власти готовы отправить в район бригаду отловщиков. Дополнительно изучается возможность временного размещения животных в муниципальном приюте.

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Фото и видео: Telegram / МЧС Сахалинской области