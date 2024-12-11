С 1 феврале в Петербурге начинается прием работ на конкурс "Мои родители – строители!"

Прием работ осуществляется с 1 февраля до 21 апреля 2025 года. К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет.

Союз строителей Санкт-Петербурга приглашает детей строителей принять участие в конкурсе рисунков "Мои родители – строители!". Конкурс пройдет в двенадцатый раз, рассказал портал "Строительный Петербург".

Прием работ осуществляется с 1 февраля до 21 апреля 2025 года. К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет. Жюри подведет итоги и в мае авторам лучших работ будут вручены призы. О дате и месте проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Конкурс пользуется поддержкой Российского Союза строителей. Собственные призовые номинации учреждены Комитетром по строительству Санкт-Петербурга.

Рисунки можно присылать на электронную почту по адресу: ssoo_pr@mail.ru с пометкой "День строителя. Конкурс детских рисунков". Обязательно укажите имя, фамилию и возраст автора, контактные данные родителей.

Фото: портал "Строительный Петербург"