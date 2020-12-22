Компания депутата ЗакСа приобрела завод металлоконструкций в Пушкине

Точная сумма сделки не разглашается, однако аналитики оценили её примерно в 800 млн рублей.

Агентство недвижимости "Колвэй" выкупило завод ООО "Гофра-2001" в Пушкине. Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций. Об этом пишет издание РБК.

Точная сумма сделки не разглашается, однако аналитики оценили её примерно в 800 млн рублей. Предыдущим хозяином завода была компания "Волгатрансстрой". Нынешнее руководство предприятие с приходом нового владельца не поменяется.

Известно, что 100% акций завода перешло в собственность владельца "Колвэй" депутата фракции "Новые люди" петербургского ЗакСа Дмитрию Павлову (90% напрямую и ещё 10% через ООО "Колвэй Групп").

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отклонил половину заявок бизнеса на покупку земли.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)