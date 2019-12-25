В Петербурге осудят банду квартирных мошенников

Трое мужчин пользовались липовыми документами и втирались в доверие к собственникам квартир.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о квартирных мошенничествах, фигурантами которых стали три человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 42-летний организатор ОПГ, уроженец Кавказа, и два его соучастника причастны к трем аферам, совершенных в период с 2009 по 2015 годы.

Как выяснилось, злоумышленники предоставляли подложные документы в районную администрацию, используя паспортные данные умершей горожанки. Таким образом, мошенники получили право собственности на квартиру на улице Седова стоимостью порядка 3 миллионов рублей. Также под предлогом приватизации квартиры за 1,5 миллионов рублей в 3-м Рабфаковском переулке аферисты оформили право собственности на это жилье при живой хозяйке, страдающей алкогольной зависимостью. Впоследствии квартиру перепродали третьим лицам, а дарственную оформили задним числом после смерти законной владелицы. Сейчас квартиру уже вернули настоящим хозяевам. По соседству, во 2-м Рабфаковском переулке, мошенники втерлись в доверие к еще одному собственнику и получили его подписи на липовом договоре купли-продажи, завладев жилплощадью за 2,2 млн рублей. Хозяин квартиры не успел отвоевать свою квартиру обратно, так как скоропостижно умер после инцидента. Сейчас жилище под арестом.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 7 млн рублей, аферистов осудят в Невском районном суде. На данный момент двое злоумышленников арестованы, третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что укравшую 6 млн рублей петербурженку осудили на 3,5 года в колонии.

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