Укравшую 6 млн рублей петербурженку осудили на 3,5 года в колонии

Женщина украла деньги из рюкзака в чужой квартире.

Невский районный суд Петербурга приговорил горожанку Ольгу Назарук к 3,5 годам в колонии общего режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, женщину признали виновной в краже.

Установлено, что в январе прошлого года Назарук находилась в квартире дома №17 корпус 1 по улице Дыбенко. Женщина воспользовалась моментом, когда никто за ней не наблюдал, и пробралась к металлическому баку в одной из комнат. Злоумышленница вытащила из него рюкзак с 5,9 млн рублей внутри, забрала деньги и скрылась с похищенным. Крупной суммой Назарук распорядилась по своему усмотрению.

В суде женщина не признала вину и заявила, что к преступлению не причастна. Инстанция взыскала с нее ущерб в ту же сумму в пользу пострадавшего.

Ранее мы писали, что бывшего бухгалтера ТСЖ осудят за кражу 1,3 млн рублей.

Фото: рixabay