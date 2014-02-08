Завершено расследование убийства, совершенного в 1999 году в коммуналке на Фурштатской

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1999 году. Подробностями поделились в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 14 апреля 1999 года злоумышленник, находясь в коммунальной квартире дома на улице Фурштатской, в ходе конфликта с соседкой нанёс ей 15 ударов кухонным молотком в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Правоохранителями 5 марта 2025 года была установлена причастность к совершению преступления местного жителя.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в Петербурге был задержан исполнитель заказного убийства предпринимателя, совершенного в 2011 году.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу