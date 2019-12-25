  1. Главная
В Ленобласти завершили расследование дела об убийстве беременной женщины
Сегодня, 12:55
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

В Ленинградской области завершено расследование резонансного уголовного дела, связанного с убийством беременной женщины и совершением грабежа. Как рассказал "Петербург2", прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего мужчины.

Трагическое событие произошли в мае 2014 года. Тогда обвиняемый нанес бывшей супруге несколько ножевых ранений после того, как женщина сообщила о своей беременности от другого мужчины. После этого он скрыл труп.

Спустя несколько лет, в сентябре 2019 года мужчина напал на свою бывшую сожительницу, причинил ей телесные повреждения и ограбил. Оба эпизода были объединены в одно уголовное дело.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Материалы дела направлены для рассмотрения в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее петербургские полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве в 2006 году.

Фото: Piter.tv

Теги: суд, убийство
