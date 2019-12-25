Петербургские полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве в 2006 году

Оперативники установили, что в тот день у задержанного и убитого произошел конфликт на почве долговых обязательств.

Подозреваемого в убийстве прошлых лет задержали полицейские Санкт-Петербурга. Подробности рассказали в региональном МВД.

По имеющимся данным, в мае 2006 года в одном из павильонов на территории рынка на проспекте Гагарина с колото-резаными ранениями был обнаружен труп 45-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), которое впоследствии было переквалифицировано на часть 2 этой же статьи. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Спустя 19 лет полицейские во время рабочей командировки в Москве по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего житель Ярославской области. Оперативники установили, что в тот день у задержанного и убитого произошел конфликт на почве долговых обязательств.

Фото: МВД по СПб и ЛО

На территории Челябинской области мать заказала убийство своей 12-летней дочери за 100 тысяч рублей.

Главное фото: Piter.tv