Эксперты прокомментировали завершение строительства "Северного потока - 2"

Далее трубопровод нужно будет сертифицировать.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о скором завершении работ по строительству трубопровода "Северный поток-2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это хорошая новость, но есть и сложности.

Для того, чтобы трубопровод начал работу и мог приносить прибыль стране, нужно будет сертифицировать его. Есть вероятность, что западные партнеры попытаются помешать этому. В целом из-за невысоких запасов газа в европейских хранилищах и росте биржевых цен на газ должна быть создана благоприятная конъюктура для сертификации и запуска "Северного потока - 2".

Завершение строительства ожидается уже в ближайшие дни.

Фото: nord-stream2.com