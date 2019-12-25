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Эксперты прокомментировали завершение строительства "Северного потока - 2"
Сегодня, 9:01
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Эксперты прокомментировали завершение строительства "Северного потока - 2"

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Далее трубопровод нужно будет сертифицировать.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о скором завершении работ по строительству трубопровода "Северный поток-2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это хорошая новость, но есть и сложности.

Для того, чтобы трубопровод начал работу и мог приносить прибыль стране, нужно будет сертифицировать его. Есть вероятность, что западные партнеры попытаются помешать этому. В целом из-за невысоких запасов газа в европейских хранилищах и росте биржевых цен на газ должна быть создана благоприятная конъюктура для сертификации и запуска "Северного потока - 2".

Завершение строительства ожидается уже в ближайшие дни. 

Фото: nord-stream2.com

Теги: газ, северный поток 2, трубопровод
Категории: Новости России, Лента новостей,

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