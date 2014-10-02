Движение по набережной Обводного канала вновь открыто для водителей после ремонтных работ

Работы на участке проводились для снижения потенциальной аварийности сетей и обеспечения надежного водоснабжения местных жителей в круглосуточном режиме.

Аварийно-восстановительные работы у дома 142 по набережной Обводного канала в Петербурге завершены. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 12 декабря.

Работы на участке проводились для снижения потенциальной аварийности сетей и обеспечения надежного водоснабжения местных жителей в круглосуточном режиме. В связи с ремонтом временно закрывали движение по набережной Обводного канала – от улицы Розенштейна в сторону Старо-Петергофского проспекта.

В настоящее время автомобильное движение открыто с ограничением скоростного режима. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Движение будет осуществляться в полном объеме с 13 декабря после восстановления асфальтобетонного покрытия.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов ограничили движение из-за прорыва трубы.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"