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Движение по набережной Обводного канала вновь открыто для водителей после ремонтных работ
Вчера, 23:52
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Движение по набережной Обводного канала вновь открыто для водителей после ремонтных работ

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Работы на участке проводились для снижения потенциальной аварийности сетей и обеспечения надежного водоснабжения местных жителей в круглосуточном режиме.

Аварийно-восстановительные работы у дома 142 по набережной Обводного канала в Петербурге завершены. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 12 декабря.

Работы на участке проводились для снижения потенциальной аварийности сетей и обеспечения надежного водоснабжения местных жителей в круглосуточном режиме. В связи с ремонтом временно закрывали движение по набережной Обводного канала – от улицы Розенштейна в сторону Старо-Петергофского проспекта. 

В настоящее время автомобильное движение открыто с ограничением скоростного режима.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Движение будет осуществляться в полном объеме с 13 декабря после восстановления асфальтобетонного покрытия.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Ветеранов ограничили движение из-за прорыва трубы.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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