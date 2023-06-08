  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:37
191
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На "красной" ветке петербургского метрополитена произошел сбой

0 0

Движение восстановили уже к 08:30.

Утром 5 сентября движение поездов на "красной" линии петербургского метрополитена осуществлялось с увеличенным интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки города. 

Ограничения действовали на участке от станции "Девяткино" до "Академической" с 08:09 по техническим причинам. 

На участке линии 1 от станции "Девяткино" до станции "Академическая" увеличен интервал по техническим причинам.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Движение восстановили уже к 08:30. Из-за сбоя на улице собирались большие очереди. 

Ранее на Piter.TV: оплата по биометрии в петербургском метро может появиться уже в октябре. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: красная ветка, сбой в работе метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии