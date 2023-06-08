На "красной" ветке петербургского метрополитена произошел сбой

Движение восстановили уже к 08:30.

Утром 5 сентября движение поездов на "красной" линии петербургского метрополитена осуществлялось с увеличенным интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки города.

Ограничения действовали на участке от станции "Девяткино" до "Академической" с 08:09 по техническим причинам.

На участке линии 1 от станции "Девяткино" до станции "Академическая" увеличен интервал по техническим причинам. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Движение восстановили уже к 08:30. Из-за сбоя на улице собирались большие очереди.

Ранее на Piter.TV: оплата по биометрии в петербургском метро может появиться уже в октябре.

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