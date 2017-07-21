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Оплата по биометрии в петербургском метро может появиться уже в октябре
Сегодня, 9:02
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Оплата по биометрии в петербургском метро может появиться уже в октябре

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В будущем городские власти хотят масштабировать проект и на наземный транспорт.

В октябре этого года планируется запуск пилотного проекта по оплате проезда в метро Петербурга по биометрии. По результатам эксперимента такие устройства разместят на всех станциях, пишет 31 августа "Фонтанка"

Соответствующие даты содержатся в рабочих материалах к заседанию Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Встреча состоится 1 сентября. В будущем городские власти хотят масштабировать проект и на наземный транспорт. 

Ранее о запуске биометрии в подземке осенью писал комитет по транспорту Северной столицы. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: биометрия, петербургское метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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