Оплата по биометрии в петербургском метро может появиться уже в октябре

В будущем городские власти хотят масштабировать проект и на наземный транспорт.

В октябре этого года планируется запуск пилотного проекта по оплате проезда в метро Петербурга по биометрии. По результатам эксперимента такие устройства разместят на всех станциях, пишет 31 августа "Фонтанка".

Соответствующие даты содержатся в рабочих материалах к заседанию Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Встреча состоится 1 сентября. В будущем городские власти хотят масштабировать проект и на наземный транспорт.

Ранее о запуске биометрии в подземке осенью писал комитет по транспорту Северной столицы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)