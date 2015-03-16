В петербургском метрополитене биометрия может появиться уже осенью

Об этом заявил городской комитет по транспорту.

На странице губернатора Петербурга во "ВКонтакте" городской комитет по транспорту в ответ на вопрос о запуске оплаты по биометрии в метрополитене заявил, что технологию могут ввести уже осенью текущего года.

Оплата проезда с использованием биометрии в метро планируется. Ориентировочный срок запуска – осень этого года. Комитет по транспорту Петербурга

Также петербурженка в комментариях поинтересовалась, предусмотрены ли какие-либо льготы для этого способа оплаты. В ведомстве отметили, что "в настоящий момент говорить о скидках преждевременно".

Ранее запуск оплаты с помощью биометрии в общественном транспорте города на Неве обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Тогда градоначальник заявил, что планируется использовать платежные решения на платформе "Транспортный процессинг".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)