На Большой Невке затонул теплоход "Джульетта". Произошел разлив нефтепродуктов

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Теплоход "Джульетта" затонул в ночь на вторник, 2 декабря, у причала в районе Большой Невки в Петербурге, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел возле дома №45 на Выборгской набережной и привел к частичному разливу нефтепродуктов. Прокуратура заявила, что были установлены плавучие заграждения, а отдельные пятна нефтепродуктов обработаны активной пеной. Судно было временно пришвартовано, информации о пострадавших нет.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что на ж/д переезде под Петербургом произошло ДТП с легковушкой и поездом.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура