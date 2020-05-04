На ж/д переезде под Петербургом произошло ДТП с легковушкой и поездом

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств происшествия.

В среду, 27 ноября, примерно в 22:40 на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области произошло столкновение автомобиля с электричкой. Инцидент произошел, когда водитель легкового автомобиля попытался пересечь пути перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Машинист электропоезда №6139, следующего маршрутом "Санкт-Петербург - Луга", применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. К счастью, пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Водителя автомобиля доставили в больницу: по предварительной информации, он скончался.

Благодаря оперативным действиям сотрудников железной дороги, схода подвижного состава удалось избежать. Из-за инцидента пригородный поезд №6139 задержался на 48 минут. Движение на участке "Сиверская - Строганово" восстановили позже в тот же вечер.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств происшествия. В ходе проверки будут рассмотрены вопросы соблюдения норм безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что проводится проверка по факту пожара на ледоколе "Адмирал Макаров".

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры