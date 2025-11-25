На льдине Финского залива в Ленобласти застряли пятеро рыбаков

Всех мужчин эвакуировали спасатели ПСП "Берег".

В Ленинградской области произошло два происшествия на воде. Об этом пишет spb.aif.ru 19 февраля.

Во Всеволожском районе на территории СНТ "Орешек-1" мужчина провалился под лед Невы. На месте работали спасатели Шлиссельбурга. Сведений о состоянии пострадавшего к настоящему времени нет.

А в поселке Зеленая Роща Выборгского района на отколовшейся льдине Финского залива оказались пятеро рыбаков. Они не смогли самостоятельно вернуться из-за образовавшейся трещины. Всех мужчин эвакуировали спасатели ПСП "Берег".

Фото: pxhere