  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На льдине Финского залива в Ленобласти застряли пятеро рыбаков
Сегодня, 14:58
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На льдине Финского залива в Ленобласти застряли пятеро рыбаков

0 0

Всех мужчин эвакуировали спасатели ПСП "Берег".

В Ленинградской области произошло два происшествия на воде. Об этом пишет spb.aif.ru 19 февраля. 

Во Всеволожском районе на территории СНТ "Орешек-1" мужчина провалился под лед Невы. На месте работали спасатели Шлиссельбурга. Сведений о состоянии пострадавшего к настоящему времени нет. 

А в поселке Зеленая Роща Выборгского района на отколовшейся льдине Финского залива оказались пятеро рыбаков. Они не смогли самостоятельно вернуться из-за образовавшейся трещины. Всех мужчин эвакуировали спасатели ПСП "Берег". 

Ранее на Piter.TV: спасатели Приозерска извлекли тело лыжника из Ладожского озера. Его доставили на берег и передали полицейским. 

Фото: pxhere 

Теги: нева, происшествия, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии