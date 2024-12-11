  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе неизвестный застрелил овчарку
Сегодня, 8:59
69
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе неизвестный застрелил овчарку

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Всеволожского района Ленобласти ищет неизвестного, застрелившего собаку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 15 января обратилась 64-летняя жительница Мурино. Пенсионерка сообщила, что на её дачный участок в деревне Ёксолово приехал неизвестный на машине и стрелял в собаку. Полицейские на месте нашли труп немецкой овчарки с отверстием под правым глазом.

Стражи порядка просмотрели частное видеонаблюдение, но оно не дало дополнительной информации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: unsplash

Теги: овчарка, собака
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии