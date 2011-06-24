В Колпино подростка заставили снять штаны и пробили несколько "пенальти"

Полиция разбирается в деталях странных игр.

В Петербурге после игры в футбол подростки поставили товарища в ворота, заставили его снять штаны и пробили несколько "пенальти". Странные игры школьников анализируют в полиции Колпино, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мама 12-летнего мальчика. Она сообщила, что на школьном стадионе на проспекте Ленина после игры в футбол неизвестные заставили её сына встать в футбольные ворота, снять брюки и нижнее белье, после чего несколько раз пробили "пенальти" по его ногам и ягодицам. При этом, по словам женщины, якобы мальчика фотографировали со всех сторон.

Правоохранители просмотрели записи с камеры видеонаблюдения. Указанные женщиной факты подтвердились, но фотографирования не было.

Был задержан 15-летний житель Колпино, который с тремя пока неустановленными подростками устроил подобные развлечения. Подростка опросили и отпустили с родителями домой.

Фото: unsplash (Wesley Tingey)