Названы районы-лидеры Петербурга по засорам канализации на праздниках

"Водоканал" перечислил районы-лидеры Петербурга по засорам канализации на майских праздниках. Об этом рассказали в предприятии 13 мая.
Большая часть засоров пришлась на Петроградский район (80%), и это абсолютный антирекорд последних 10 лет. Следующие – Приморский район (52%) и Невский район (50%). В прошлом году в тройке были Приморский, Петроградский и Центральный районы.
Аккуратными оказались жители Колпинского, Петродворцового, Курортного, Кировского и Кронштадтского районов.
"Водоканал Петербурга" напоминает: в унитаз нельзя смывать ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги! Попадание нерастворимого мусора в канализацию может привести к засорам, подтоплению подвалов и придомовых территорий, вытеканию сточных вод на улицы, появлению неприятных запахов.
Пресс-служба "Водоканала"
В случае возникновения неисправности на уличных сетях, сообщите об этом по телефону: 305-09-09.
Ранее на Piter.TV: в День весны и труда заработали еще пять петербургских фонтанов.
Видео: пресс-служба "Водоканала"
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