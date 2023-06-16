Названы районы-лидеры Петербурга по засорам канализации на праздниках

Большая часть засоров пришлась на Петроградский район (80%), и это абсолютный антирекорд последних 10 лет.

"Водоканал" перечислил районы-лидеры Петербурга по засорам канализации на майских праздниках. Об этом рассказали в предприятии 13 мая.

Большая часть засоров пришлась на Петроградский район (80%), и это абсолютный антирекорд последних 10 лет. Следующие – Приморский район (52%) и Невский район (50%). В прошлом году в тройке были Приморский, Петроградский и Центральный районы.

Аккуратными оказались жители Колпинского, Петродворцового, Курортного, Кировского и Кронштадтского районов.

"Водоканал Петербурга" напоминает: в унитаз нельзя смывать ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги! Попадание нерастворимого мусора в канализацию может привести к засорам, подтоплению подвалов и придомовых территорий, вытеканию сточных вод на улицы, появлению неприятных запахов. Пресс-служба "Водоканала"

В случае возникновения неисправности на уличных сетях, сообщите об этом по телефону: 305-09-09.

Ранее на Piter.TV: в День весны и труда заработали еще пять петербургских фонтанов.

Видео: пресс-служба "Водоканала"