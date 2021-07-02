  1. Главная
Жители Петербурга внесли более трёх тысяч предложений в проект изменений ПЗЗ
Сегодня, 11:45
112
Как отметил вице-губернатор Николай Линченко, особое внимание уделили вопросам высотности зданий и территориального зонирования в Василеостровском, Приморском, Красногвардейском и Курортном районах.

В Санкт-Петербурге завершается работа над обновлением Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). На заседании городской Комиссии рассмотрели последние предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, рассказал портал "Строительный Петербург"

Как отметил вице-губернатор Николай Линченко, особое внимание уделили вопросам высотности зданий и территориального зонирования в Василеостровском, Приморском, Красногвардейском и Курортном районах.

Всего от горожан и организаций поступило свыше трёх тысяч предложений. Они были объединены в 1400 вопросов и стали основой для доработки проекта. Финальный вариант документа планируют согласовать с региональными и федеральными органами власти до конца текущего года.

Все материалы заседаний доступны в открытом доступе на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович

