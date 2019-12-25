Школьник, сломавший палец на перемене в Петербурге, получит 150 тыс. рублей компенсации

На ногу мальчика упала парта.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей по обращению матери школьника. В марте 10-летний мальчик получил травму на перемене: на его ногу упала парта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 28 августа.

Ребенку диагностировали закрытый перелом одного из пальцев стопы. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, семья пострадавшего получит 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что свалку на бульваре Новаторов ликвидировали благодаря прокуратуре.

Фото: Piter.TV