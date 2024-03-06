Свалку на бульваре Новаторов ликвидировали благодаря прокуратуре

Прокуратура внесла представление в адрес правообладателя участка, которое уже удовлетворено.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На участке у дома 98А по бульвару Новаторов выявили свалку отходов производства и потребления, рассказали в надзорном ведомстве 27 августа.

Прокуратура внесла представление в адрес правообладателя участка, которое уже удовлетворено. Нарушения устранены, свалки больше нет.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате в 1,7 млн рублей перед 34 сотрудниками организации. В настоящее время внесено представление генеральному директору ООО.

Фото: Piter.TV