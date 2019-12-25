  1. Главная
Петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате в 1,7 млн рублей
Восстановление прав работников остается на контроле.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. На одном из предприятий в сфере организации и поставки продуктов питания образовалась задолженность по зарплате перед 34 сотрудниками на сумму более 1,7 млн рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 августа. 

Районная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО. Восстановление прав работников остается на контроле. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга помогает пожилому инвалиду получить деньги за лекарства на 550 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

