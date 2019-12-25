Прокуратура Петербурга помогает пожилому инвалиду получить деньги за лекарства на 550 тыс. рублей

В настоящее время исковое заявление рассматривают.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летнего местного жителя с инвалидностью. Мужчина страдает тяжелым заболеванием и нуждается в ежедневном применении дорогостоящих лекарств, сообщили в надзорном ведомстве 27 августа.

Горожанин не обеспечивался медикаментом и был вынужден купить две упаковки препарата за 550 тыс. рублей. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, потраченных пенсионером на приобретение лекарства. В настоящее время заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV