Прокуратура Петербурга помогает пожилому инвалиду получить деньги за лекарства на 550 тыс. рублей
Сегодня, 9:44
В настоящее время исковое заявление рассматривают.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 71-летнего местного жителя с инвалидностью. Мужчина страдает тяжелым заболеванием и нуждается в ежедневном применении дорогостоящих лекарств, сообщили в надзорном ведомстве 27 августа. 

Горожанин не обеспечивался медикаментом и был вынужден купить две упаковки препарата за 550 тыс. рублей. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального комитета по здравоохранению средств, потраченных пенсионером на приобретение лекарства. В настоящее время заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогла 25-летней петербурженке получить выплаты по беременности и родам. 

