Благодаря петербургской прокуратуре пострадавший в драке школьник получит компенсацию 100 тыс. рублей
Сегодня, 11:47
В местной школе между четвероклассниками произошел конфликт.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка. В местной школе между четвероклассниками произошел конфликт, переросший в драку. Сын заявительницы получил телесные повреждения, рассказали в надзорном ведомстве 17 февраля. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к образовательному учреждению и родителям второго участника ссоры о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, с ответчиков взыскали 100 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: супруга инженера, погибшего на производстве в Петербурге, получила компенсацию в 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

