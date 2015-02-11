Благодаря петербургской прокуратуре пострадавший в драке школьник получит компенсацию 100 тыс. рублей

В местной школе между четвероклассниками произошел конфликт.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка. В местной школе между четвероклассниками произошел конфликт, переросший в драку. Сын заявительницы получил телесные повреждения, рассказали в надзорном ведомстве 17 февраля.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к образовательному учреждению и родителям второго участника ссоры о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, с ответчиков взыскали 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV