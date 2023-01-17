  1. Главная
Прокуратура Петербурга требует выплатить 100 тыс. рублей восьмилетнему ребенку, которого сбил самокатчик
Сегодня, 9:17
Мальчик получил ушибы и стал бояться выходить из дома на улицу.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери восьмилетнего мальчика, который пострадал в результате наезда электросамоката. ДТП произошло в мае на улице Ольги Форш, водитель скрылся, сообщили в надзорном ведомстве. 

Ребенок получил ушибы и стал бояться выходить из дома на улицу. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу мальчика в размере 100 тыс. рублей. Сейчас заявление рассматривают. 

Фото: Piter.TV 

