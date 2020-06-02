Прокуратура Петербурга добивается выплаты за отпуск для чернобыльца

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием произвести оплату, а также взыскать компенсацию морального вреда.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению чернобыльца. Мужчина 53 лет имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск, который установлен для тех, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на АЭС. Однако ему необоснованно отказали, рассказали 22 декабря в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием произвести оплату, а также взыскать компенсацию морального вреда. В настоящее время его рассматривают.

