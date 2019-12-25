Зарплатные запросы петербуржцев за год выросли на 10 тысяч рублей

Однако многим жителям города все равно не хватает текущих доходов.

Согласно данным о зарплатных запросах жителей Петербурга за последние 30 дней, большинство горожан рассчитывают на заработок не менее 80 тысяч рублей.

По словам директора hh.ru СЗФО Юлии Сахаровой, если сравнить текущие данные с прошлогодними показателями, видно, что ожидания по заработной плате увеличились на 10 тысяч рублей или на 14%.

Наиболее значительный рост запросов наблюдается среди специалистов в области стратегии и консалтинга — увеличение составило 29,5 тысячи рублей. Также заметно повысили свои требования бухгалтеры, строители и специалисты автомобильной отрасли — на 20 тысяч рублей каждый, а также юристы — на 19 тысяч рублей. Несмотря на высокие запросы топ-менеджеров, средний прирост ожиданий по зарплате среди руководителей оказался минимальным.

Однако, несмотря на возросшие запросы, исследование hh.ru выявило, что многим жителям города все равно не хватает текущих доходов. В 2024 году 32% опрошенных заявили, что их зарплаты недостаточно для покрытия базовых потребностей, что на 8 процентных пунктов выше аналогичного показателя 2021 года. Лишь 27% респондентов отметили, что их доходы полностью покрывают базовые нужды, что на 12 процентных пунктов меньше, чем три года назад.

Исследование также показало, что в условиях нехватки денежных средств 75% респондентов отказываются от поездок и покупок новой одежды и обуви, 69% экономят на развлечениях, 38% — на медицинских услугах и лекарствах. Треть участников опроса сократила расходы на образование.

Кроме того, увеличилось количество людей, использующих кредитные карты в случаях финансовых затруднений — в 2024 году таких оказалось 36%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. В то же время уменьшилась доля тех, кто занимает деньги у родственников и друзей — с 41% в 2021 году до 32% в 2024 году. Только каждый десятый респондент обратился за банковским кредитом наличными, а ещё меньшее количество воспользовалось услугами микрофинансовых организаций.

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Фото: Piter.TV