За год в Петербурге увеличили зарплаты на 16%

В Петербурге за год рынок труда стал более сбалансированным. В настоящее время открыто свыше 52 тыс. вакансий, как и осенью 2024 года, а зарплата увеличилась на 16,5%, сообщили в Смольном.

Больше всего доход вырос в следующих сферах: общественное питание (49,9%), сервис (41,7%), финансы (39%), здравоохранение (26,2%), образование и наука (24,6%), производство (23,1%). Раньше работодатели делали ставку на молодых специалистов, теперь же ценятся опытные профессионалы.

Самые высокие зарплаты на портале "Работа России" готовы предложить в строительстве (280 тыс. рублей), программистам (260 тыс. рублей), директорам по экономике (250 тыс. рублей), инженерам (250 тыс. рублей), менеджерам (250 тыс. рублей).

Фото: pxhere