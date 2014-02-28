Зарплаты петербургских дворников повысили на 7%

Вследствие нехватки кадров работодатели вынуждены привлекать мигрантов.

В пятницу, 29 августа, состоялось подписание соглашения между жилищным комитетом Санкт-Петербурга и межрегиональным профсоюзом, в результате которого заработная плата около десяти тысяч дворников будет повышена на 7%.

Руководитель профсоюза Нина Леонтьева обратила внимание на низкую оплату труда рабочих, отметив, что жалование в размере 65 тысяч рублей недостаточно, и многие работники покидают сферу занятости. Вследствие нехватки кадров работодатели вынуждены привлекать мигрантов. Повышение заработной платы, утвержденное соглашением, составило 7%, что всё равно отстает от реального уровня инфляции.

Со своей стороны, заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин высказал мнение, что зарплата в размере 65 тысяч является приемлемой суммой и указал на то, что в новом году планируется дополнительное повышение. Он подчеркнул, что доход механизаторов в городском хозяйстве уже вплотную приблизился к ста тысячам рублей (99,3 тысячи рублей), что свидетельствует о значительной оплате труда работников ЖКХ. Вместе с тем он признал, что зимний сезон предполагает сверхурочные часы и вынужденные рабочие дни, которые оплачиваются в строгом соответствии с нормами Трудового кодекса, следовательно, реальная заработная плата будет превышать установленную фиксированную ставку.

