Зарплаты для молодежи без опыта в Петербурге выросли почти в 2 раза

Аналитики также отмечают значительный рост спроса на гибкие навыки (soft skills).

За последние четыре года работодатели Санкт-Петербурга вдвое увеличили зарплатные предложения для молодых специалистов без опыта работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе hh.ru.

Согласно представленным данным, средняя зарплата в вакансиях для этой категории сотрудников выросла с 28 000 до 51 000 рублей (в 1,8 раза). При этом верхняя граница предлагаемой зарплаты увеличилась с 45 000 до 95 000 рублей (более чем в 2 раза), а нижняя — с 22 000 до 35 000 рублей (в 1,5 раза).

Медианная ожидаемая зарплата молодых петербуржцев, не имеющих трудового стажа, за тот же период выросла с 43 300 до 68 700 рублей, что составляет рост на 59%.

Аналитики также отмечают значительный рост спроса на гибкие навыки (soft skills). По сравнению с предыдущими годами, число упоминаний таких требований, как "точность и внимательность к деталям", выросло в 5,5 раза, "деловое общение" — в 3,4 раза, а "ответственность" — в 2,7 раза. Также вырос спрос на навыки "обучения и развития" (в 2,5 раза) и "работы в команде" (в 2,2 раза).

В 2026 году ключевыми hard skills для молодых кандидатов стали "активные продажи" (рост спроса в 3,9 раза), "кассовые операции" (в 2 раза) и "мерчандайзинг" (в 2,5 раза). Кроме того, в двадцатку наиболее востребованных навыков вошли "навыки переговоров" (в 3 раза) и "работа с возражениями", спрос на которую вырос в 10 раз.

Нецензурная лексика на работе: как часто ругаются петербуржцы.

Фото: Piter.TV