Домашний труд матерей Петербурга оценили в 200 тыс. рублей в месяц

Отмечается, что больше всего времени у мам уходит на работу няней – 27,5 часов за семь дней.

Финансовый маркетплейс "Сравни" провел исследование и выяснил, что "зарплата матери" в Петербурге оценивается в 200 тыс. рублей в месяц или в 50,1 тыс. рублей в неделю.

Отмечается, что больше всего времени у мам уходит на работу няней – 27,5 часов за семь дней. Поварские обязанности по приготовлению детского питания и сервировке забирают 12 часов, транспортная логистика – 10 часов. На бытовой уход и клининг горожанки с детьми тратят 8,5 часов, на обучение и развитие – 7,5 часов. В результате суммарная нагрузка составляет 65,5 часов.

В Северной столице на няню придется потратить 600 рублей в час, на повара – 1 тыс. рублей, на личного водителя – 800 рублей, на репетитора – 1,2 тыс. рублей, а на домашнего уборщика – 550 рублей. Обзор подготовили на основе средних рыночных предложений сервисов услуг.

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга назвали зарплату в 130 тыс. рублей справедливой.

Фото: pxhere