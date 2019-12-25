Строительство метро в Петербурге ускорил запуск новых горнопроходческих комплексов

Горнопроходческие комплексы были изготовлены на Обуховском заводе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя в парламенте законопроект о бюджете на 2026-й и последующие годы, заявил о том, что запуск новых горнопроходческих комплексов ускорил строительство станций метро. Так, преодолены "кризисные проблемы в отрасли", передает портал "Строительный Петербург".

Горнопроходческие комплексы были изготовлены на Обуховском заводе. До конца года завершат первый пусковой участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Казаковская" ("Юго-Западная" и "Путиловская". На возведение следующих в казне заложено 217 млрд рублей, из них 51 млрд рублей израсходуют в 2026 году.

