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В Петербурге планируют запретить продажу энергетиков в образовательных и культурных учреждениях
Сегодня, 12:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге планируют запретить продажу энергетиков в образовательных и культурных учреждениях

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За законопроект проголосовали 45 депутатов ЗакСа.

Депутаты петербургского ЗакСа 12 марта в первом чтении утвердили запрет на продажу энергетических напитков в спортивных, образовательных, культурных и медицинских учреждениях. Аналогичный запрет уже действует на федеральном уровне, также запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним.

Автор петербургского законопроекта депутат Всеволод Беликов заявил, что точной статистики у него нет, однако известен случай, когда подросток умер после передозировки энергетиками. Также Беликов отметил, что постоянное употребление подобных напитков ведет к сахарному диабету, поэтому в планах разработать проект по полному запрету их продажи.

За законопроект проголосовали 45 депутатов. Двое воздержались.

Фото: ВКонтакте/ Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)

Теги: закс, энергетики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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