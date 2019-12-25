  1. Главная
В Петербург запретили ввоз 725 килограммов муки из Германии
Сегодня, 16:50
В протоколах отсутствовала информация о проведении лабораторных испытаний на зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов.

Партия пшеничной муки весом 725 килограммов не прошла контроль качества и безопасности зерна в Морском порту Петербурга. Проверку провели сотрудники Россельхознадзора по СЗФО. 

Мука была произведена в Германии. В ходе проверочных мероприятий установили несоответствие продукции требованиям технического регламента "О безопасности пищевой продукции". В протоколах отсутствовала информация о проведении лабораторных испытаний на зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов. 

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз указанной партии муки запрещен. 

Пресс-служба Россельхознадзора 

Ранее на Piter.TV: около 700 зараженных хризантем и гвоздик будут уничтожены в Петербурге. 

Фото: pxhere 

